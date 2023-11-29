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Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

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#Bursa#Okul#Tatil
Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 05:54

Bursa’da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.

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Bursa’da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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#Bursa#Okul#Tatil

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