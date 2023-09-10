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Bursa'da 3 ay önce kaybolan Otçu Kadri'nin cansız bedeni Uludağ'da bulundu

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#Bursa#Uludağ #Kadri Fidan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 20:44

Bursa'da 3 ay önce kaybolan ve 'Otçu Kadir' lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, Uludağ yamacında Zeyniler Mahallesi mevkisinde bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı. Kadri Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve çevresinde 'Otçu Kadri' lakabıyla tanınan Kadri Fidan, 1 Haziran saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin 1 aylık arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca, Kadri Fidan'ı arama çalışmaları sonlandı.

Bursada 3 ay önce kaybolan Otçu Kadrinin cansız bedeni Uludağda bulundu

Zeyniler Mahallesi'nden Uludağ Bakacak mevkisine sabah saatlerinde doğa yürüyüşe çıkan Cafer Türe, ormanda bir erkek cesedi buldu. Olay yerinden telefon çekmeyince Türe, çeken bir bölgeye gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Zeyniler Mahallesi'ne gelen polis ekipleri ile irtibata geçen Türe, ateş yakarak çıkardığı duman sayesinde yerini belli etti.

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KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA Arama-Kurtarma ekipleri, olay yerine gitti. İncelemede, cesedin üzerinden Kadri Fidan'ın kimliği çıktı. Ayrıca Fidan'ın kaybolduğu günkü kıyafetlerinin cesedin üzerinde olduğu belirlendi. İncelemenin ardından cesedin ekiplerce yaya olarak indirileceği bildirildi. 

Bursada 3 ay önce kaybolan Otçu Kadrinin cansız bedeni Uludağda bulundu

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Fidan'ın cansız bedeni, ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından Uludağ'dan indirildi. Kadri Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursada 3 ay önce kaybolan Otçu Kadrinin cansız bedeni Uludağda bulundu

'VATANDAŞLIK VAZİFEMİ YAPTIM'

Kadri Fidan'ı bulan Cafer Türe (40), spor amaçlı olarak defalarca Uludağ'a çıktığını belirterek, "Daha önceden spor amaçlı çıktığım yerlerdi. Yine spor amaçlı çıktım. Uludağ'ın zirvesine çıkıyordum. Giderken karşıma çıktı. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım. Ekiplere bildirdim. Sağ olsun onlar da geldiler. Ateş yakıp duman çıkardık. Ekiplere yerimizi belli ettim. Dumanla bizi buldular. İnsanlık vazifemizi yaptık" dedi.

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Bursada 3 ay önce kaybolan Otçu Kadrinin cansız bedeni Uludağda bulundu

 

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#Bursa#Uludağ#Kadri Fidan

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