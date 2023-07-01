Bursa'da 200 yıllık bayram geleneği... İnsanları korkutup, 'Deliler' birliğini andılar

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Osmanlı Devleti döneminde kara ordusunda görevli, 'Deli' adı verilen süvarilerden oluşan, üstün cesaretleri ve farklı giyinme şekilleri ile dikkat çeken Alabaş'lar, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Şehriman Mahallesi'nde, her Kurban Bayramı'nın 2'nci günü yapılan şenlikle anılıyor. 'Deliler' birliğinin anıldığı şenlik, 200 yıldır sürdürülüyor.

250 kişinin yaşadığı ve 80 haneden oluşan mahallede; özellikle gençler, kestikleri hayvanların deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemiklerini kostüme dönüştürüp, yüzlerine maske geçirip, meydanda toplanarak çevredekileri korkutuyor.

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ŞENLİĞE 500 KİŞİ KATILDI

Bu yıl yapılan şenliğe; siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve çevre mahallelerden gelenler ile birlikte toplamda 500 kişi katıldı. Etli yemeklerin ikram edildiği şenlikte; 8 genç, kurban derisinden oluşturulan özel kıyafetleri giyip, gösteri yaptı. Şenlikte konuşan Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma derneği Başkanı Bilal Aydemir, "En az 200 yıldır devam eden bu etkinliğimizi, bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu yılki, 'Alabaş geleneği' bayağı ilgi gördü. Gelen davetlilerin sayısı, her yıl artıyor" dedi.