Bursa'da 19 kaçak göçmen yakalandı! 2 şüpheli gözaltında

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı iş yerini tespit edip operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlere iş yerinde kalacak yer temin eden A.Ş. ile G.K. de gözaltına alındı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.