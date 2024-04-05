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Bursa'da 19 kaçak göçmen yakalandı! 2 şüpheli gözaltında

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#Bursa#Kaçak Göçmen#Türkiye
Bursada 19 kaçak göçmen yakalandı 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 14:12

Bursa'da, kaçak yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerine operasyonda, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı iş yerini tespit edip operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlere iş yerinde kalacak yer temin eden A.Ş. ile G.K. de gözaltına alındı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bursada 19 kaçak göçmen yakalandı 2 şüpheli gözaltında

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#Bursa#Kaçak Göçmen#Türkiye

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