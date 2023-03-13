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Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

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#Bursa#Milli Eğitim Müdürü#Görevden Alma
Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.

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Karar, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlandı. Bazı yayın organlarında depremin ardından Gaziantep’ten Bursa’ya çadırlar geldiği ve bu çadırların bakanlık logoları basılarak geri gönderildiğine dair haberler yer almıştı. Ayrıca Gür hakkında yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi usulsüzlük iddiaları da bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gür hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlattı. MEB tarafından yapılan son açıklamada, incelemeler sonucunda deprem bölgesinden Bursa’ya getirilen çadırlara logo basılıp geri gönderildiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi. 12 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları’nda Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün ilgili madde gereğince görevden alınmasına ilişkin karar yer aldı.


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#Bursa#Milli Eğitim Müdürü#Görevden Alma

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