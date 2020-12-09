Burdur'da sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Burdur- Isparta ve Burdur- Antalya kara yollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde görülen sis, kent merkezinde ise pek etkili olmadı. Sisle birlikte kentte güzel manzaralar da ortaya çıktı.