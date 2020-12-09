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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Burdur'da sis etkili oldu

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Burdur'da sis etkili oldu
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BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehirler arası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Burdur- Isparta ve Burdur- Antalya kara yollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde görülen sis, kent merkezinde ise pek etkili olmadı. Sisle birlikte kentte güzel manzaralar da ortaya çıktı.

 

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