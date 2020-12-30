Burdur’da kumar operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kumar oynandığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapılarak, bu iş yerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 16 şahsa idari para cezası uygulandı.

Operasyon sırasında iskambil kağıtları ve şahıs isimleri ile çeşitli para miktarı not edilen yazboza el konuldu.

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile pandemi dönemi kapalı olması gereken bu iş yerinin açık bulundurulması, sigara içilmesi ve açıkta alkol sunumu yapılmasından dolayı idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Bunun yanı sıra emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda Burdur’da farklı suçlardan aranan 32 şahıs ve ‘Gece Vakti Yağma’ suçundan 11 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bucak ilçesinde ise ‘İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’ suçunun şüphelisi 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca il merkezinde ve Bucak ilçesinde meydana gelen ‘Evden Hırsızlık’ suçunun şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalandı. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şahıs da işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.