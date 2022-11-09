Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Burdur Gölü'nden üzen haber! 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Burdur Gölü#Kuraklık
Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:09

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi en yüksek düzeye ulaştığı 1970 yılı Mayıs ayından bu yana 19,94 metre düştü. Kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan gölde çekilme hızla devam ederken, Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele ise 18 metre uzaklaştı.

Haberin Devamı

Burdur Gölü'nün 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre olarak ölçülen kodu, aradan geçen 52 yılda 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre kotuna inerek 19,94 metre düştü. 52 yılda gölün yüzey alanı, 237 kilometrekareden 117 kilometrekareye inerek yüzde 50 azaldı.

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı

Göl hacmi de 7426 hektometreküpten 4000 hektometreküpe inerek yüzde 46 geriledi. Bu süreçte göl seviyesi, her yıl ortalama 38 santim düştü, yıllık su kaybı da 65 milyon metreküp oldu. Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce su içinde olan iskele ise gölden 18 metre uzaklaştı.

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, 1970'ten bugüne göldeki su kaybını 4 farklı dönemde değerlendirmenin mümkün olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İşte Burdur Gölünün son hali Endişe veren kareler...İşte Burdur Gölü'nün son hali! Endişe veren kareler...Haberin Tüm Görselleri

Prof. Dr. Gülle, "1'inci dönem olan 1971-1983 yılları arasında göl seviyesi yılda 21 santim, 2'nci dönem olan 1984-2001 yılları arasında ortalama yılda 52 santim, 3'üncü dönem olan 2002-2013 yılları arasında ortalama 26 santim ve 4'üncü dönem olan 2014-2023 yılları arasında ortalama yılda 47 santim azalış görülmüştür. Böyle giderse önümüzdeki 10 yılda yani 2033 yılına kadar ne olacak? Bu sorunun cevabı; yağış- buharlaşma durumuna bağlı olmakla birlikte son 10 yıl değerleri göz önüne alınarak yapılan tahminlere göre, gelecek 10 yılda seviye yılda yaklaşık 70 santim azalacak ve 2033’te göl kodu 830 metre seviyesine kadar inecektir" diye konuştu.

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı
Antalya'dan Burdur'daki kardeşini ziyarete gelen Onur Öz, "Gazetelerde, televizyonlarda Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesi yaşadığına dair haberleri duyuyorduk ama bugün göl kenarına gelince gördüğüm manzara bizi gerçekten üzdü. Göl oldukça çekilmiş. Galiba küresel ısınmanın kötü sonuçları bunlar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı
Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 1959 yılından itibaren yapılan ölçümlerde en yüksek düzeye 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre ile ulaşan göl su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü.

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı
Burdur Gölü'nde son 5 yıldaki su kaybı ise 3,02 metre oldu. 2017 Ekim ayında 840,70 metre olan su seviyesi, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre olarak ölçüldü. 

Burdur Gölünden üzen haber 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele, 18 metre uzaklaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur#Burdur Gölü#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır