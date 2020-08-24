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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

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Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın
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BURDUR Gölü kıyısındaki Şeker Plajı sahilinde çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve otluk alan zarar gördü. Yangın, silajlık mısır ekili alan ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Burdur kent merkezindeki göl kıyısında bulunan Şeker Plajı sahilindeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından yangın, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından üst tarafta bulunan silajlık mısır ekili alan ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm sazlık ve otluk alan zarar gördü.

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