Burası 4’üncü kat
İzmir depreminde hasar gören ve yıkılan sitelerden biri de Barış Sitesi oldu. Her binanın 8 katlı olduğu sitede blokların alt kısmı adeta kâğıt gibi ezilirken üst katlar hâlâ ayakta kalmayı başarıyor. Ancak alt kısımda çöken 4 katta arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Dün de Barış Sitesi’nde çalışan ekipler bir bina sakininin cansız bedenine ulaştı. İlk bakışta birinci kattan çıkartıldığı düşünülen bu kişi aslında ekiplerin sondaj yaparak ulaştığı dördüncü katta bulunuyordu. 3 gündür süren çalışmalarda hâlâ ekipler alt katlara ulaşmaya çalışıyor. Bina ise iş makineleri ile ayakta duruyor. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan cansız bedeni gören vatandaşlar ise bize dönerek “Fotoğraflarda kadın ya da erkek olduğu belli oluyor mu? Ne olur bari onu söyleyin. Benim de kızım içerde” diyor.
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