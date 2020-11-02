Burası 4’üncü kat

Dün de Barış Sitesi’nde çalışan ekipler bir bina sakininin cansız bedenine ulaştı. İlk bakışta birinci kattan çıkartıldığı düşünülen bu kişi aslında ekiplerin sondaj yaparak ulaştığı dördüncü katta bulunuyordu. 3 gündür süren çalışmalarda hâlâ ekipler alt katlara ulaşmaya çalışıyor. Bina ise iş makineleri ile ayakta duruyor. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan cansız bedeni gören vatandaşlar ise bize dönerek “Fotoğraflarda kadın ya da erkek olduğu belli oluyor mu? Ne olur bari onu söyleyin. Benim de kızım içerde” diyor.