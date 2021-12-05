Bunun adı facia! 3 kardeş evde çıkan yangında can verdi

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi önceki güne bir aile dramıyla uyandı. Ahmet Bozdağ Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Suriye uyruklu 22 yaşındaki F.Z.E., çocukları 5 yaşındaki Muhammet Rida, 3 yaşındaki Abdulnasır ve 2 yaşındaki Talip Şakir’i evde bırakıp aile sağlığı merkezine gitti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle evi alevler sardı.

KOMŞU FARK ETTİ

Yangını fark eden komşuları, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Ancak acı tablo ekiplerin evde yaptığı incelemede ortaya çıktı. 3 kardeş hareketsiz bir şekilde bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Pazarcık Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.