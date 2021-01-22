Bunun adı canilik... Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan Ömer Kurt, kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı telef olmuş buldu. Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi.



Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'ne bilgi verdi.