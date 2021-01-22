Yeter! Hayvan hakları yasası çıksın artık

1- PARÇALATTILAR

Denizli Buldan’a bağlı Kurudere ile Kaşıkçı mahalleleri arasındaki karayolunda, 4 Ocak günü bir grup genç, ava çıktıkları arazide yabandomuzu yavrusunu tüfekle vurarak yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı. İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. “Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı” denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü. Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 4 bin 132’şer lira ceza kesildi. Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.

2- AĞZINI BAĞLADILAR

Samsun Atakum’daki Karakavuk Mahallesi’nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş bir arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp babası Tunay Kurt’a haber verdi. Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı. Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt “Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti” dedi.

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