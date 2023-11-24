Bunun adı canilik! Çiçek'in vahşice öldürülmesine peş peşe tepkiler

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Olay, 21 Kasım Salı günü Başakşehir'de bir sitenin yakınlarında gerçekleşti. Cana Değer Derneği Başkanı Tülay Özcan ve emlak ofisi yöneticisi Serpil Aydoğdu tarafından sahiplenilen Çiçek adlı kedi, bakıldığı ofis önünden sabah saatlerinde kayboldu. Çevre sakinleri kediyi aramaya başladı. Site yakınlarında patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan Çiçek'i kimin öldürdüğü bilinmiyor. Çiçek'e bakanlar, bunu yapanın bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyor.

"CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ"

Cana Değer Derneği Yöneticisi Tülay Özcan, "Yaklaşık 2 yıldır benim baktığım bir kediydi. Şubat ayında hamileyken aldık. Burada bir aileye getirdik. Evlerinde baktılar. Yavruları oldu, büyüdü. Sonra kısırlaştırdık. Kısırlaştırdıktan sonra bu bölgede kalsın istedik. Burada Serpil Hanımın yanına sığındı. Yerler, yuvalar yapıldı. Çok güzel bakılıyordu. En son Serpil Hanım Pazartesi günü akşam işten çıkarken besledi, yerine koydu ve evine gitti. Salı günü hiç bulamadı kediyi. Normalde her sabah kapıda karşılardı kendisini. Aç bir şekilde kapıda karşılardı. Serpil hanım gelip mamasını verirdi. Kesinlikle bunu yapan ya da yapanlar herkimse bulunarak aynı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz " dedi.

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"VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ AYAKLARI KESİLMİŞ"

Sekiz aydır Çiçek'e yuva olan emlak ofisi yöneticisi Serpil Aydoğdu, “Bizim kedimizin adı Çiçek'ti. Çiçek buraya çok savunmasız geldi. Burada birçok kediye bakıyoruz. Geliyorlar mama veriyoruz. Soğuk havalarda içeriye alıyoruz. Çiçek öyle bir yavrumuzdu bizim. Onu aldık, kulübe yapma ihtiyacı duyduk. Ev yaptık ona. İçeriye de aldık, besledik. Yaklaşık 8 aydır benim yanımdaydı. Ama Salı sabahı Çiçek gelmedi. Geldik, ofisin önünde yoktu. Sonra aradım bulamadım. Ertesi gün oldu, tekrar arayışa geçtim. Tekrar etrafı dolaştım, baktım. Çiçek yoktu. Sonra güvenlik görevlilerine fotoğraflarını gösterdim. Sonra "Boş arazide bir kedi gördüm" dedi. Ben yalnız gidemedim tabii. Maalesef bizim Çiçek'ti. Vahşice öldürülmüş, ayakları kesilmiş. Ben onun ayağına su deyse burada içim ürperirdi. O kadar hassas o kadar naif bir hayvandı ki, maalesef o şekilde bulmak bizim için çok kötü oldu. Diğer arkadaşlar için de öyle. Ben olmadığım zaman onlar bakıyordu. Bunu kim yapıyorsa, neden yapıyorsa bir şekilde bulunsun. Yani en azından bizim Çiçek'imiz başka yavrulara da bir önlem olsun ki bir daha böyle birşey yapmaya teşebbüs etmesinler. Burada çok fazla hayvan var. Kim niye yaptı, neden yaptı artık bulunsun istiyoruz biz. Çünkü buna yüreğimiz dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

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"POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Aydoğdu, " Yine çok yakın bir sitede yavru kedimiz, ayakları kesilmiş biçimde bir arkadaşımız bulmuştu. Daha sonra bizim kedi de bulununca o da isyan etti tabii. Dedi ki yani burada başka birşey var. Bunun artık bulunması lazım. O polise şikayette bulunmamış ama iki defa üst üste olunca biz polise şikayette bulunduk. Yetkililerin bu konu üzerine düşeceğini umut ediyorum; ama henüz gelen olmadı ne yazık ki. Görüntülere ulaşamadık. Çünkü bir ulaşamıyoruz. Arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bunları da polisin gelip alması lazım. Bize vermezler çünkü özel bilgiler bunlar. Biz artık biran önce gelinsin ve bu konu çözülsün istiyoruz. Bizim içimiz soğumayacak bu şekilde" diye konuştu.

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"YÜREĞİMİZ DAYANMIYOR"

Kedi sahiplerini tanıyan Saniye Hıdır ise, "Feci, vahim. Anlatacak kelime gerçekten bulamıyorum. Yüreğimiz artık dayanmıyor. Bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. İstanbul'un çeşitli semtlerinde tabii birçok kedimiz var. Bunların hepsi risk altında. Korku içinde yaşamaktalar. Bu olayları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Türlü eziyetlere maruz kalıyorlar. Bizler de çok üzülüyoruz. Failin acilen yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.