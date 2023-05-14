Bunlara dikkat! Hangi sandıkta oy vereceğinizi öğrenin

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Çünkü, seçmenler sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adreslerine gönderilen seçmen bilgi kâğıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek. Bu nedenle sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenmeniz çok önem taşıyor.



SEÇMEN BİLGİ KÂĞIDI ŞART DEĞİL: Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu ve şart değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.



RESMİ KİMLİĞİNİZİ YANINIZA ALIN: Oy vermek için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu. Bu belgelerden biri olmayan seçmen oy kullanamayacak. Oy vermek için sandık kuruluna “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikte belge ibraz edilmesi gerekiyor. Oy vermek için kullanılabilecek belgeler şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı”



OY VERME SAATİNİ KAÇIRMAYIN: Oy verme işlemi tüm yurtta 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek. Saat 17.00’de sandık başında bekleyen seçmen kalırsa, sandık kurulu başkanı bu seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullandıracak. Ancak, saat 17.00’de sandıklar kapandıktan sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.



CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRMEYİN: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası var. Bu tür cihazların oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna verilmesi ya da mümkünse evde bırakılması gerekiyor.



YANLIŞ OY KULLANANA YENİ PUSULA YOK: Kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması gerek. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.