Bunlar nasıl çocuk

Karabük Safranbolu’da 14 yaşındaki A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci (22), önceki gün 21.00 sıralarında karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında A.S., üzerindeki bıçağı çıkarıp Recep Hamleci’ye saldırdı. Kahvehanedeki diğer kişilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.S. ise olay yerine giden polis ekibi tarafından gözaltına alındı. A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 SAAT 15 DAKİKA DEHŞET SAÇTI

Ankara Keçiören’de ise önceki gün akşam saatlerinde Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi. Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi. Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit ederek araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça’yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti.

Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rasgele ateşe etti. Taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı. Olayın ardından kaçan Arda A., Umut İşgören, Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.’yı bıçakladı. 3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., yakalanıp tutuklandı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darp ettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.