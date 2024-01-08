‘Bulut’ İstanbul’a nefes aldıracak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk olarak Zincirlikuyu’da uygulanacağını duyurduğu ‘Zincirlikuyu Yaya Simülasyonu Fizibilite Çalışması: Bulut Zincirlikuyu’ projesinde, yollar üstü yaya kaldırımı ile araç trafik ve yayalar ayrılacak. Yıllardır, birbirlerine yaya ulaşımı olmayan mahalleler birbirine bağlanacak. Yollar üzerindeki yaya ‘Bulut’ yolu aynı zamanda şehir parkı olacak.



BULUT NEDİR?



Bulut, Zincirlikuyu Transfer Merkezi’ne yayalar için tasarlanmış bir yollar üstü transfer parkı. Bulut, Levent-Beşiktaş hattında Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin yarattığı kesintiyi onarmayı öneriyor. Büyükdere Caddesi’ne, kollarını Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerine uzatan yollar üstü bir yaya kaldırım sistemi kuruyor. Dolayısıyla ‘Bulut’, aralarındaki yaya dolaşımı çoktan kopmuş bu mahalleleri ve aksları tekrar birbirine bağlıyor; şehir içi yaya dolaşımını trafikten uzak çalışır hale getiriyor.



Bulut, otobüs, dolmuş ve taksiden inenlerle yaya olarak buraya ulaşan insanları metrobüs ve metro hattına sağlıklı ve hızlı şekilde bağlayacak. Tüneller, geçitler, asansörler ve köprülerin yarattığı kaosun yerine Bulut kendisini bir ulaşım aracı olarak ortaya koyacak. Aynı zamanda Bulut, bir şehir üstü park olacak. Metro tünellerinden, metrobüs egzozundan, araç gürültüsünden, dar kaldırımlardan kopararak bir süreliğine gökyüzüne çıkaracak, şehrin manzarasına ulaştıracak ve refüjlerdeki, etraftaki yeşili birbirine bağlayacak. Bulut ile D-100 ve Büyükdere üzerindeki 4 otobüs durağı yeniden düzenlenecek. Duraklar konforlu, akıcı ve diğer ulaşım sistemleriyle bağlantıları düzenlenmiş bir hale getirilecek.



SOSYAL ALANLAR SADECE YAYALAR İÇİN



Zincirlikuyu’dan geçen, burada buluşan insanlar için temel ihtiyaçlara dair programı taşıyan bir kentsel omurga olan Bulut projesi kapsamında; kafe, çiçekçi, gazeteci, halk ekmek, İBB kitapçısı, akıllı bilet istasyonu gibi alanlar da olacak. Projenin başlangıç tarihinden itibaren 14 aylık bir süre zarfında tamamlanması bekleniyor.