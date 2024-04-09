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Bulgaristan'a kaçarken yakalandılar: Otomobilin bagajından göçmen çıktı

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#Edirne#Bulgaristan#Kapıkule Sınır Kapısı
Bulgaristana kaçarken yakalandılar: Otomobilin bagajından göçmen çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 10:41

Edirne’de Bulgaristan’a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde, 2’si bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, göçmenlerin otomobille Bulgaristan’a geçeceğini belirledi. Önlem alan ekipler, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada aracın bagajında 2, arka koltuklar arasında 1 olmak üzere 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Otomobil sürücüsü N.İ. ile göçmenler gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü N.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bulgaristana kaçarken yakalandılar: Otomobilin bagajından göçmen çıktı

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#Edirne#Bulgaristan#Kapıkule Sınır Kapısı

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