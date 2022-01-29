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Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı

#Bulgaristan#Koronavirüs#Edirne
Bulgaristan, Türkiyeye kırmızı bölge uygulamasını gevşettiğini açıkladı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle 'kırmızı bölge'ye aldığı Türkiye'den yapılacak girişler için getirdiği PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu uygulamasını gevşettiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, 1 Şubat'ta hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin geçerli aşı sertifikası, hastalığın geçirildiğini kanıtlayan ya da negatif sonuçlu PCR testi belgelerinden birinin ibraz edilmesinin Bulgaristan'a girişte yeterli olacağı açıklamasında bulundu.

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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 17 Ocak'ta 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen vakalar, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatıldı. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında; Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlandı. Kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında ise düşüş yaşandı.

"BELGELERDEN BİRİNİN İBRAZ EDİLMESİ YETERLİ"

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Bakanlık, dün yayımladığı yeni genelgeyle uygulamanın gevşetildiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ocak'taki genelgesi kaynak gösterildi. Açıklamada, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan’a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır. Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu belgelerden birisinin ibraz edilmesinin ülkeye giriş için şart olduğunu hatırlatmak isteriz" denildi.

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"AŞI SERTİFİKASI SON AŞIDAN 270 GÜNE KADAR GEÇERLİ"

Belgeleri ibraz etmeden ülkeye girişlerin, karantinaya tabi olarak Bulgaristan vatandaşları ve oturum izni sahipleri için mümkün olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yeni genelgenin bir diğer yeniliği aşı sertifikasının geçerlilik tarihini son aşıdan 270 güne kadar olarak belirlemesidir. Eğer iki dozluk aşı sertifikanızın geçerlilik süresi bittiyse, hastalığı geçirdiğinize dair belge veya PCR ya da Antijen testi ile de giriş yapabilirsiniz. Tabiatıyla, hatırlatma dozu yaptırmış olanların bu sertifikasını ibraz edeceği varsayılmaktadır. Ülkemizin aşı sertifikaları Bulgaristan tarafından AB Aşı Sertifikasına eşdeğer sayılmaktadır" denildi.

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#Bulgaristan#Koronavirüs#Edirne

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