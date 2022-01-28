Bulgar turistin yokluğunu yerli vatandaşlar doldurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Son 24 saatte Covid-19... Tablo açıklandı: Vakalar yükseliyorSon 24 saatte Covid-19... Tablo açıklandı: Vakalar yükseliyor!#Koronavirüs
Bakanlık tarih vererek duyurdu: Kısıtlama sona eriyorBakanlık tarih vererek duyurdu: Kısıtlama sona eriyor#Enerji Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kemal Kılıçdaroğluna davaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti#İçileri Bakanlığı
Bidenın ayak basmasına saatler kala facia Çok sayıda yaralı varBiden'ın ayak basmasına saatler kala facia! Çok sayıda yaralı var#Joe Biden
Uzmanlar endişeli... Ukraynanın işgali tüm dünyayı yakacakUzmanlar endişeli... Ukrayna'nın işgali tüm dünyayı yakacak! #Ukrayna
Ellerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılarEllerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılar! #ABD
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
Kamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor Yetkiller çareyi bunda bulduKamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor! Yetkiller çareyi bunda buldu#Konya
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda...Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda... #Michael Madsen
HABERLERGündem Haberleri

Bulgar turistin yokluğunu yerli vatandaşlar doldurdu

#Bulgar Turist#Edirne#Pazar
Bulgar turistin yokluğunu yerli vatandaşlar doldurdu

Edirne'de geçtiğimiz hafta PCR test zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler kente gelmeyince boş kalan Ulus Pazarı, bu hafta okulların ara tatile girmesi ve güneşli hava dolayısıyla yerli vatandaşlarla dolup taştı.

Haberin Devamı

Kentte geçtiğimiz günlerden etkili olan dondurucu soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Bu durumu fırsata çeviren Edirneliler çarşı ve pazarlara akın etti. Birkaç hafta öncesine kadar çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, PCR test zorunluluğunun ardından geçtiğimiz hafta kente gelen turist sayısının azalması yerli halka yaradı. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar, cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan esnafa yerli halk can suyu oldu.

"BULGARLAR DA YOK, RAHAT RAHAT DOLAŞTIK"

Fatma Doğan adlı vatandaş, "Hava güzel, okullar da tatil, alışverişe çıktık. Fazla kalabalık yok. Bulgarlar da gelmiyor. Öyle bir dolandık. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz. Fiyatlar normal. Ucuz da var, pahalı da var. Aradığımız ürüne göre değişiyor" dedi.

Edirneli vatandaşlardan Sema Yıldız, "Uygun fiyatlı olduğu için her hafta cuma pazarına geliyoruz. Bu hafta Bulgarlar da yok. Rahat rahat dolaştık. Fiyatlar da uygun, her şey güzel. Bugün hava da çok güzel. Kar falan yağmadı İstanbul gibi değil ama yine de soğuk. Güzel havayı bulmuşken değerlendirmek istedik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgar Turist#Edirne#Pazar

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan