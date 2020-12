Bulgar turistler, yılbaşı öncesi Edirne'ye akın ettiler

Bulgar turistler, yılbaşı alışverişleri için Edirne'yi tercih ediyor. Günübirlik alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen Bulgar turistler, yılbaşı alışverişleri için kentte büyük yoğunluk oluşturdu. Bulgaristan'dan gelenler gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçlarını kentten karşılarken, son dönemlerde baklavaya da büyük ilgi göstermeye başladı. Son iki gündür kentte Bulgar turistler yoğunluk oluştururken esnaf da ürünlerinin tanıtımını Türkçe'nin yanında Bulgarca da yaparak vitrinlerini süslüyor.



‘TOPTAN ALIŞVERİŞ DE YAPIYORLAR’



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, günlük ortalama 6 bin 500 Bulgar turistin Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi. Bulgaristan vatandaşlarının ihtiyaçlarının tamamını Edirne'den karşıladıklarına dikkat çeken Zıpkınkurt, "Yıl sonu olması nedeniyle yılbaşı alışverişlerinde hediyelik satın almaya başladılar. Meyve, sebze ve kuruyemiş ihtiyaçlarının tamamını Edirne'den karşılıyorlar. Orada ticaret yapanlar da buradan toptan alışverişlerini yapıyorlar. Bulgaristan'dan gelen vatandaşların Edirne'de harcadığı para kişi başı, 150- 160 euroyu buluyor. Bu da bizim için sevindirici. Edirne'ye günlük yaklaşık 6 bin ile 6 bin 500 turist geliyor. Bunların yemesi, içmesi, alışveriş yapmaları şehre ciddi bir katkı sağlıyor" dedi.





'YIL İÇİNDE 2 MİLYONA YAKIN BULGAR TURİST GELDİ'



Aralık ayında Türkiye'ye en çok Bulgaristan'dan turistin geldiğini söyleyen Zıpkınkurt, yıla yayıldığında ise 2 milyona yakın turistin geldiğini kaydetti. Zıpkınkurt, "Bunların büyük çoğunluğunu kara yoluyla sınır kapılarından ülkemize gelen Bulgar turistler oluşturuyor. Zaten sınır kapıları istatistiklerine baktığımızda günlük ortalama 6 bin 500 Bulgar turistin giriş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Edirne'den ülkemize kara yoluyla giriş yapmış bu turistler. Yılın değerlendirmesini yaparsak tahmin ediyorum ki bu rakamlar 10'uncu ayda 8 bin 10 bin civarındaydı günlük ortalama giriş sayımız, 1,5- 2 milyona yakın Bulgar turist Edirne'ye giriş yapmıştır. Koronavirüs salgını olmasaydı bu sayı yüzde 40 yüzde 50 artmış olurdu. Bununla ilgili de Edirne'de ciddi otel ve alışveriş mağazaları yatırımları var" ifadelerini kullandı.



'HER GÜN YAKLAŞIK 10'A YAKIN İŞ YERİ AÇMA RUHSATI İMZALIYORUM'



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 2020 yılı içinde Edirne'ye 2 milyonun üzerinde Bulgar turistin geldiğini pandemiye rağmen kentin yatırım alarak her gün 10'a yakın iş yeri açma ruhsatı imzaladığını söyledi. Gürkan, "Toplamda baktığımızda 2020 sonu itibariyle 2 milyonun üzerinde Bulgaristan'dan Edirne'ye ziyaretçi geldiğini görüyoruz. Tabii ki bu ekonomik sıkışıklıkta Edirne'deki küçük ve orta esnaf için bir nimet. Vatandaşımız da bunun farkında ama tüm bu ziyaretlerde hem esnafımız hem Bulgar ziyaretçilerimiz hem de Edirneliler mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Bir taraftan pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı hat safhada ama öbür taraftan da ben her gün yaklaşık 10'a yakın iş yeri açma ruhsatı imzalıyorum. Bir taraftan yeni iş yerleri açılıyor. Özellikle Bulgar vatandaşlarının alışveriş yaptığı alanlarla ilgili çok sayıda yeni iş yeri açıldı, açılmaya da devam ediyor. Bu da kent ekonomisi için, ülke ekonomisi için memnuniyet verici bir durum. Kuşkusuz biz ticaret kuralları içerisinde gerekli şartları sağlayanlara ruhsat veriyoruz. Bu da ekonomiye katkı oluyor" dedi.



ESNAF SATIŞLARDAN MEMNUN



Edirne'de gıda ürünleri satan işletme sahibi Ertuğrul Yüksel, yılbaşı nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistlerin sayısının arttığını ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Yüksel, "Yılbaşı nedeniyle Bulgaristan'dan gelenlerin sayısı arttı ve işlerimiz şu an çok iyi. Şu an Türk müşterimiz çok az, daha çok Bulgar müşterim var. Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz en çok baklava satın alıyor. Devamında ise zeytin, peynir satın alıyorlar. Son günlerde yoğunluk yaşıyoruz" diye konuştu.



Saraçlar Caddesi'nde tatlıcı Muhammed Kaplan da satışlarının iyi olduğunu belirterek, "İşlerimiz çok iyi. Bulgaristan'dan çok müşterimiz var. Pandemi olmasına rağmen satışlarımız çok iyi" dedi.



'HER ŞEYİ ALIYORUZ'



Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için ailesiyle Edirne'ye gelen soydaş vatandaşlardan Gürkan Osman, "Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldik. Burada sevdiklerime yılbaşı hediyesi alacağım. Ama biz burada her şeyi satın alıyoruz. Gıdadan ev eşyalarına kadar aklınıza ne gelirse. Fiyatlar çok uygun. Çok memnunuz. Her geldiğimizde 5- 6 bin lira harcıyoruz" diye konuştu.



Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için gelen Rasim Şabanov ise “Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldik. Burada annem babam ve çocuklara yeni yıl hediyesi alacağım. Burada ürünler kaliteli ve ucuz” dedi.