Yılbaşı öncesi Bulgar turistler, Edirne'ye gittiler
Edirne, yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Çarşı merkezi ile mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda turistler büyük yoğunluk oluşturdu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Aralık ayında ülkeye en çok turist Bulgaristan'dan geldi. Bu yıl içinde ise koronavirüs salgınına rağmen gelen 2 milyona yakın Bulgar turist, ortalama 150 euro harcayarak kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar" dedi. Edirne'de gıda ürünleri satan işletme sahibi Ertuğrul Yüksel, yılbaşı nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistlerin sayısının arttığını ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Yüksel, "Yılbaşı nedeniyle Bulgaristan'dan gelenlerin sayısı arttı ve işlerimiz şu an çok iyi. Şu an Türk müşterimiz çok az, daha çok Bulgar müşterim var. Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz en çok baklava satın alıyor. Devamında ise zeytin, peynir satın alıyorlar. Son günlerde yoğunluk yaşıyoruz" diye konuştu.