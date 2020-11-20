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Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bülent Arınç’tan tahliye çıkışı

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Bülent Arınç’tan tahliye çıkışı
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk TV’de katıldığı programda gündemdeki konulara dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arınç, üç yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala hakkında bir soruya, “Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” cevabını verdi. Bülent Arınç, tutuklu bulunan bir diğer isim eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusunda ise “Ben Başbakan Yardımcısı iken, çözüm süreci içerisindeyken de bazılarının tahliyesi sağlandı. Yani bunun da tahliyesi olabilir” yorumunu yaptı.

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