Bülent Arınç’tan tahliye çıkışı

Arınç, üç yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala hakkında bir soruya, “Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” cevabını verdi. Bülent Arınç, tutuklu bulunan bir diğer isim eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusunda ise “Ben Başbakan Yardımcısı iken, çözüm süreci içerisindeyken de bazılarının tahliyesi sağlandı. Yani bunun da tahliyesi olabilir” yorumunu yaptı.