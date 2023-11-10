Bugün yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

“Küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgının global ekonomide ve ticarette açtığı yaralar henüz kapanmadı. Akabinde yakın coğrafyamızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçlarıyla yüzleştik. Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyon son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da arttırdı.

YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında 34 günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73’ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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ACZİYET İÇİNDELER

Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden Batılı ülkeler ise İsrailin tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bu ülkelerdeki kuruluşlar bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler.

230 TONU AŞAN YARDIM

Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyordur. 7 Ekim’den beri şahit olduğumuz iki yüzlülük örneklerini arttırmak mümkündür. Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El Ariş Havalimanı’na sevk ettik.

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CHARLİE HEBDO OLAYI

Hatırlayın, Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın, bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?”

REİSİ’YLE GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taşkent’te liderlerle ikili görüşmeler yaptığı zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.

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15 KASIM’DA İSTANBUL ZİRVESİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 15 Kasım’da Gazze için İstanbul’da uluslararası toplantı yapılacağını da duyurdu: “Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım tarihinde İstanbulda devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Böylece Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek. Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim.”