Bugün İstanbul… Sokak sokak anonslarla aradılar!

Aramaların 15’nci gününde ekipler Arnavutköy'de yoğunlaştı. Arama sırasında yapılan bir ihbar nedeniyle de hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler gelen ihbar üzerine, Arnavutköy Merkez Camii çevresinde dağılarak sokak sokak kayıp Taha’yı aradı.

Ekipler Taha Yiğit’in otizmli olması sebebiyle güvenli noktalara gideceğini bu yüzden camii, hastane ve restoranlarda aramalar yapılacağını belirtti. Ayrıca araçlarla mahalle aralarında Taha Yiğit’in fiziksel özelliklerini ve kayıp olduğunu belirten anonslar yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) sorumlusu İbrahim Topal, “En son Arnavutköy Merkez Cami’si çevresinde olduğu ihbarı geldi. Şu an tüm ekipler burada yoğunlaştı. Emniyet ekipleri kamera kayıtlarını inceliyor. Ümit ediyorum en kısa zamanda Taha kardeşimize ulaşırız. Tüm sokaklar, caddeler marketlere sorularak, eşkal fotoğrafı telefondan gösterilerek ulaşmaya çalışıyoruz. İhbarlar sürekli geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Taha Yiğit’in sadece Arnavutköy’de değil, çevre ilçelerde de arandığını bu yüzden çevre ilçelerdeki vatandaşların da duyarlı olması gerektiği arama ekipleri tarafından vurgulandı.









