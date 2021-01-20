Bugün hava nasıl olacak? MGM 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Doğu Anadolu’ya kar uyarısı

20 Ocak hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ordu, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -18°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -7°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -12°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -14°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -7°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -15°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -7°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA -9°C, 1°C

Çok bulutlu

RİZE 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 0°C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -13°C, -7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu