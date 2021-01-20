Bugün hava nasıl olacak? MGM 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Doğu Anadolu’ya kar uyarısı
Hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcaklık değerleri Marmara'da 3 ila 5 derece artacak. Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde çarşamba günü yoğun kar yağışı etkili olacağını bildirdi. Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ordu, Şanlıurfa, Mardin, Batman çevrelerinde ise kar yağışı kuvvetli bekleniyor. İşte, 20 Ocak MGM Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
20 Ocak hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ordu, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -11°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -18°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA -7°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -12°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -14°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -7°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -7°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA -9°C, 1°C
Çok bulutlu
RİZE 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 0°C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -13°C, -8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKÂRİ -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS -13°C, -7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN -4°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
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