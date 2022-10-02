Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına ( 50 - 80 km / sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği dün akşam saatlerinde şu uyarıyı vatandaşlarıyla paylaştı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgârın yarın 2 Ekim 2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Deniz’inde rüzgârın yarın 2 Ekim 2022 Pazar sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yurdun büyük kesiminde kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesi bekleniyor. Bu sebeple deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

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İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Ayrıca 17.30'daki Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve 20.00'deki Büyükçekmece-Avcılar-Bursa seferleri de tarife değişikliği nedeniyle iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)