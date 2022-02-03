Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Avrupa Yakası için kuvvetli yağmur uyarısı! İşte Meteoroloji il il 3 Şubat hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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BURSA 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EDİRNE 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde Güney ve İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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ADANA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 14°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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ANKARA 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİVAS 1°C, 5°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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BOLU 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra yağmurlu

MARDİN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu