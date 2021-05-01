Bugün hava nasıl olacak? 1 Mayıs il il hava durumu tahminleri... Hafta sonu o illere yağmur geliyor

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile yarın Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 8°C, 24°C

Parçalıbulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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