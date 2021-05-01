Bugün hava nasıl olacak? 1 Mayıs il il hava durumu tahminleri... Hafta sonu o illere yağmur geliyor
Hava durumu tahminleri belli oldu. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece hava sıcaklığının artacağını duyuran Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre 1 Mayıs Cumartesi günü Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum çevreleri yağışın etkisi altına girecek. Kars çevrelerinde özellikle yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. İstanbul'da ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 1 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile yarın Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 8°C, 24°C
Parçalıbulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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