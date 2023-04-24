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Bugün bütün okullarda dersbaşı

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#Ramazan Bayramı#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Dersbaşı
Bugün bütün okullarda dersbaşı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Ramazan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birlikte 9 gün süren bahar dönemi ara tatili bugün sona erdi.

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81 ildeki tüm ilçelerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler yeniden okullarıyla buluşuyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 14 Nisan’da son ders zilinin çalmasıyla başlamıştı. Öğrenci ve öğretmenler 9 gün süren aranın ardından bugün yeniden okullarında dersbaşı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatilin ardından 81 ildeki tüm ilçelerde okulların açılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Hatay ve Adıyaman’ın da tüm ilçelerinde eğitim-öğretim başlıyor. İkinci dönem ara tatilinin ardından bugün başlayacak eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran’da sona erecek. 

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#Ramazan Bayramı#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Dersbaşı

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