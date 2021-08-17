MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBucak yangınıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi serbest bırakıldı
GeriGündem Bucak yangınıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi serbest bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) -
Haber Giriş: 17.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Bucak yangınıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi serbest bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bucak yangınıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi serbest bırakıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, serbest bırakıldı.

Bucak'a bağlı Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, 11 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kocaaliler beldesi Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri, yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 uçak ve 7 helikopterle alevlere müdahale edilen bölgede Yangın Yönetim Merkezi kurulurken, ekipler bu noktadan yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yönetim merkezine geldi. Bakan Pakdemirli, yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bucak yangınıyla ilgili yeni gelişme 6 kişi serbest bırakıldı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

21 evin hasar gördüğü ve 7 mahallenin tahliye edildiği yangın; 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edilerek kontrol altına alınırken, 300 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili 2'si Afganistan, 1'i Özbekistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından 4'ü de tutuklanmaları istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi