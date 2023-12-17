Bu yılbaşı hediyeler eğitime

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- DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ: Darüşşafaka Cemiyeti, özel olarak tasarladığı yeni yıl hediyeleriyle, sevdikleriniz adına yetenekli ve başarılı öğrencilerin eğitimine katkıda bulunma fırsatı veriyor. Doğrudan bağış yapıp, bağış kartını hediye etmek istediğiniz kişiye ulaştırabileceğiniz gibi, Daruşşafaka Cemiyeti’nden kupa, defter, mum, kolonya, termos, kanvas çanta gibi hediyeler satın alarak da bir çocuğu sevindirebilirsiniz.

- TEV: Türk Eğitim Vakfı (TEV), her sene yeni yıla girerken sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler için yılbaşı kartları ve Burs Destek Paketleri hazırlıyor. TEV’in “Mutlu Gün Kartları” arasında yer alan “Yılbaşı Kartları ve Burs Destek Paketleri”, başarılı ve maddi olanakları sınırlı üniversite öğrencilerine tercih edilen miktarda burs desteği sağlamaya imkan tanıyor. Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesi üzerinden seçilen kartlar Türkiye’nin dört bir yanında istenen adrese gönderiliyor.

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- TEGV: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) üzerinden sevdiklerinizin adına çocukların eğitimine destek olabilir, TEGV’in internet sitesinden tek seferlik ya da aylık bağışlar yapabilirsiniz. Ancak özel bir hediye almak isterseniz tegvdukkan.com adresi üzerinden seçim yapabilirsiniz. Sitede çocukların eğitimine destek olmak için çikolata, takvim, defter, mum gibi birçok ürün yer alıyor.

- TOÇEV: Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ‘Okumak her çocuğun hakkı’ düşüncesini destekliyor. Sevdiklerinize alacağınız yılbaşı hediyelerini vakfın internet mağazası üzerinden seçebilirsiniz. ‘Yeni Yıl Sertifikaları’ ile çocuklara bot ve mont hediye ederken sevdiklerinize bu hediyenin sertifikasını ulaştırabilirsiniz.

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- AÇEV: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kapsamında kurum ya da bireysel olarak yapılan her bağış ailelere ve çocuklara sağlanan eğitimlere katkı olarak aktarılıyor. Yılbaşında da tebrik kartları, isime özel sertifikalar ve kitap ayraçlarının yer aldığı AÇEV ürünlerinden verilen her sipariş bağışa dönüşüyor.