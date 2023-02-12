Bu yıkıma Marco da şaşırdı

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Marco Gaebler, Hollanda Kraliyet Ordusu’nda eğitim subayı. Aynı zamanda BM’nin insani yardım örgütü UCC için gönüllü çalışan çok tecrübeli bir isim. Şu anda Türkiye’de UCC’ye bağlı 58 ekip Hatay, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman’da arama-kurtarma faaliyeti gösteriyor. Hepsinin koordinasyonundan da Marco Gaebler sorumlu. Yönettiği ekipler bugüne kadar 141 kişiyi enkazdan canlı çıkarmış. Marco Gaebler ülkemizde yaşanan felaketin boyutlarının farkında. Hatay’da daha önce karşılaştığı birçok felaketten daha ağır bir durum gördüğünü şöyle sözlerle anlatıyor: “İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bunun için buradayız. Bütün ekiplerimizle iletişim halindeyiz. Belli bir plan ve sistem dahilinde ilerliyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu tür doğal felaketler gördüm. Burada da gerçekten ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzun farkındayım. Dikkatli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”

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KASIRGA DEPREM HEPSİNE KOŞTU

Nepal’deki depremden okyanuslardaki kasırgalara kadar birçok felakette arama-kurtarma çalışmaları yürüten Gaebler şimdi Türkiye’de hayat kurtarmak için çabalıyor.

KOORDİNASYON ÇADIRDAN

Hatay şehir merkezinin dışındaki bir noktada çadır kuran Marco Gaebler ve ekibi BM’nin tüm birimlerini koordine ediyor.

Marco Gaebler/ Musa Kesler