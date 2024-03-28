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Bu vicdansız bulunsun

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Başakşehir#Botanik Park Evleri A-25
Bu vicdansız bulunsun
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

İSTANBUL Başakşehir’deki Botanik Park Evleri A-25 bloku site sakinleri tarafından bakılan bir kedi, 10 gün önce 4 yavru dünyaya getirdi.

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Binanın 20. katında yavru kedilerin seslerini duyan site sakinleri sesi kontrol ettiklerinde minik yavrulara ulaştı. Bir alan oluşturuldu ve 10 gün boyunca bakımları yapıldı. Ancak 25 Mart akşamı kedilerin bulunduğu yere giren bir kişi 4 yavruyu canice katletti.

BOĞAZLARINDAN DARBE ALMIŞLAR

Kedilerin cansız bedenini, sabah saatlerinde yavruları kontrol etmeye gelen binanın kat hizmetlisi buldu. Boğazlarından aldıkları darbeyle kanlar içinde yerde yatan yavruların yanında paramparça edilmiş iki sandalye bulundu. Polis ekipleri olay yerinde ve kamera kayıtlarından incelemede bulundu. Ancak iddiaya göre kurulumu henüz tamamlanmamış olan kameralar, katilin tespit edilmesi için yeterli olmadı.

 

 
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#İSTANBUL#Başakşehir#Botanik Park Evleri A-25

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