Bu uyarıya kulak verin

Haberin Devamı

Salgınla mücadelede Türkiye genelinde aşılanma sayısı 105 milyon 477 bin 473’e ulaştı. Ancak tam doz aşı yaptırmayanlar ve bireysel tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle vaka sayıları günlük 30 bini buldu. 13-19 Eylül arası ölenlerin sayısı ise 1688 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor” dedi. Salgının geriletilmesi için yeni önlemler tartışılıyor. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan uzmanların uyarıları şöyle :

İTALYA MODELİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: “Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. ‘Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım’ dedi. Böyle bir uygulama Türkiye’de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. ‘Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız’ denebilir.”

KİMLER ÖLÜYOR

Haberin Devamı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Artan vaka sayıları, ölüm sayılarına da yansıyacak. Ancak kimlerin kaybedildiğine dikkat çekmek lazım. Aşısız grup ya da iki doz Sinovac olup hatırlatma dozunu olmayanların çoğunlukla kaybedildiğini görüyoruz. Maskesiz, mesafesiz, hijyensiz olmayacağını gördük. Bizi koruyan üç temel kurala uymak gerekiyor.”

ÇOCUK HASTALIĞI OLMAYA BAŞLADI



EGE Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki vaka sayılarının giderek arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “COVID-19 sanki çocuk hastalığı haline gelmeye başladı. Son dönemde hastanemizde kat kat hasta geliyor ve eskiden çocuk COVID-19 şüphelilerde pozitiflik oranı yüzde 5 çıkarken, şimdi yüzde 30’lara çıktı. Ağır vakalar da çok. Çocuk yoğun bakımlar doldu. Okullar açık, okulların açık kalması gerekir ama önlemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Okulların başlama ve bitme saatleri değişebilir. Eğitim süresi kısaltılabilir. Hibrit eğitime geçilebilir. Böylece öğrenci kalabalığını azaltabiliriz. 12 yaş üstündeki tüm çocuklar mutlaka aşılanmalı.”