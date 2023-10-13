Bu tişört çok akıllı... Nabız ölçüyor adım sayıyor

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Tübitak 1001 programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen akıllı tişört, sporcunun oksijen tüketiminden adım sayısına, ter analizinden solunum sıklığına kadar birçok bedensel verisini anında gösterip kaydetme özelliğine sahip. “Sporcu Performansının Takip Edilmesi ve Artırılması için Giyilebilir teknoloji ürünü Tişört (TrackShirt) ve Yapay Zekâ Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı projede üretilen tişört basketbol, voleybol ve hentbol gibi takım sporları ile tenis, atletizm gibi bireysel sporlarda kullanılabilecek.

SENSÖRLERLE ALGILIYOR

Akıllı tişört, giyen kişinin günlük spor aktivitelerinde kalp atışı, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, ter pH’ı, enerji harcama düzeyi, maksimal oksijen tüketimi ve adım sayısı gibi verilerini üzerine yerleştirilmiş sensörlerle algılayacak. Bu sayede elde edilen veriler işlenerek sporcuya özel antrenman programlarının oluşturulabilmesi mümkün olacak. Günlük hayatında spor yapanların da ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürünün dikişsiz örme tişört şeklinde olması planlanıyor. Tişörtler aynı zamanda kullanıcının esneklik ve rahatlığını arttıracak özelliklere sahip olacak.

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BÜYÜK TALEP BEKLİYORUZ

-Henüz geliştirme aşamasında olan ürünün performans testlerinin kasım ayında başlayacağını belirten Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit şunları söyledi: “Tişörtü laboratuvar ortamında sporcular üzerinde test etmeye başlayacağız. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak bize her türlü desteği verdi. Fizyolojik parametrelerin takibini sağlayacak olması ve kullanım kolaylığıyla tişörtümüze büyük bir talep oluşabileceğini ve dünyada önemli bir pazar payına sahip olabileceğini öngörüyoruz. Daha önce geliştirilen giyilebilir ürünler proje olarak kaldı ve piyasada ulaşılabilir şekilde yer almadı. Bu da konunun inovasyona uygun, oldukça yeni ve orijinal olduğunu gösteriyor. Tişörtün ileride bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük edeceğini düşünüyoruz.”

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EGZERSİZ TESTLERİ BAŞARILI

- Egzersiz testleri aşaması Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen çok merkezli proje, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimlerive Mühendislik Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ AR-GE Merkezi ‘nce ortaklaşa yürütülüyor.