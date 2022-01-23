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'Bu sistem müdahaleyi engelliyor'

#Mustafa Şentop#Başkanlık Sistemi#Recep Tayyip Erdoğan
Bu sistem müdahaleyi engelliyor

TBMM Başkanı Şentop: “Sürücü eğitimi verilen otomobillerde sağ tarafta debriyaj, gaz, fren gibi mekanizmalar var. 1961’deki vesayetçi sistem böyle bir sistemdi. Seçimi kazanıp şoför koltuğuna oturanlar arabayı ben kullanıyorum zannediyor, basıyor gaza. Birden araba yavaşlıyor. Niye? Yandaki adam müdahale ediyor. İşte bürokratik oligarşik yapı bu sağda oturan adam. Tayyip Erdoğan gelince ne yaptı, kapıyı açtı, adamı aşağıya attı.”

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Sanat, tarih ve kültür konulu Beyoğlu Sohbetleri’nin bu ayki konuğu TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu. Pera Palas'ta gerçekleştirilen etkinlikte dini kanaat önderleri, milletvekilleri, başkonsoloslar, rektörler, gazeteciler, sanatçılar, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda farklı meslek gruplarından isimler yer aldı. Beyoğlu Sohbetleri’nin moderatörlüğünü ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı. 

‘1961 ANAYASASI HÜKÜMETİ GÜÇSÜZLEŞTİRMİŞ’

Gündeme ilişkin katılımcıların soruları cevaplayan Şentop, başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanlık sisteminin artılarından bahseden Şentop, "Yeni getirdiğimiz sistemin temel özelliği parlamentoyu ayrı seçiyoruz, hükümeti ayrı seçiyoruz, bunu doğrudan halk seçiyor. Bu sistemde müdahale edip, hükümet yıkma veya kurdurtma imkânı yok. Cumhurbaşkanımız, ‘20 yıldır seçim kazanıyoruz, yönetiyoruz. Bu sistem içerisinde böyle devam edebilir’ diyebilirdi” dedi. 

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‘KOLTUĞA OTURAN ARABAYI SÜRÜYORUM ZANNEDİYORDU’

Başkanlık sistemini otomobil örneği vererek anlatan Şentop şunları söyledi: "Türkiye'deki vesayetçi sistemi anlatırken şu örneği veriyordum: Sürücü eğitimi verilen otomobiller var. Bu otomobillere dışarıdan baktığınızda trafikteki normal otomobiller gibi ama bir farkı var. Bu otomobillerde sağ taraftaki kişinin de aracı kumanda etmesini sağlayan debriyaj, gaz, fren gibi mekanizmalar var. 1961'deki vesayetçi sistem böyle bir sistemdi. Seçimi kazanıp şoför koltuğuna oturanlar arabayı ben kullanıyorum zannediyor, basıyor gaza. Ancak kendisi frene basmadığı halde araba birden yavaşlıyor, niye? Yandaki adam müdahale ediyor. İşte vesayetçi dediğimiz şey, bürokratik oligarşik yapı bu sağda oturan adam. Tayyip Erdoğan gelince ne yaptı, yandaki adamla kavga etti, dedi ki ‘Sen karışma, millet beni seçti ben kullanacağım arabayı.' Yandaki adam karışınca kavgasını arttırdı. İş ilerledi kapıyı açtı, yandaki adamı aşağıya attı"

Şentop, "FETÖ’cüler de sağ taraftaki koltuğa oturmak istediler. Onların amacı sol koltuğa, şoför koltuğuna oturmak değil, çünkü şoför koltuğuna oturursan biraz sonra inebilirsin, ama sağ tarafa oturursan hiç kalkmazsın" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Başkanlık Sistemi#Recep Tayyip Erdoğan

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