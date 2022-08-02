Bu sese kulak verin

Haberin Devamı

Hazal Anık (24), 10 yaşından beri İstanbul’da bir vakıfta müzik dersi alıyordu. Anık 14 yaşındayken, vakıf öğretmenlerinden Guatemala vatandaşı Samuel Matus’un çello derslerine katıldı. İkili beraber birçok derse girdi, 8 sene birlikte çalıştı ve kamplara gitti. Böylece aralarındaki samimiyet güçlendi. İddiaya göre, 20 Ağustos 2021’de Matus, Anık’ın evinde buluşmayı teklif etti. Anık evlerinin müsait olmaması sebebiyle teklifi reddetti. Dışarıda vakfın yakınlarında bir kafede buluştular. Matus, aynı evde kaldığı meslektaşlarına Anık’ın evlerine geleceğini haber verdi. Bir süre öğretmenlerden biriyle beraber oturup sohbet ettiler. Ardından diğer öğrenmen, işinin olması sebebiyle kalktı.

‘ÇILGINCA ŞEYLER YAPMALIYIZ’

Hazal Anık o andan sonra yaşananları şöyle anlattı: “Matus o akşam bana cinsel sorular sormaya başladı. Kalkmak istedim. Israrla kalmamı istedi. Sürekli, çılgınca bir şeyler yapmalıyız diyordu. Beni öpmek istediğini söyledi. Beni şoka uğrattı. Tişörtümün önündeki yazıyı okumaya çalışıyormuş gibi yapıp bana dokundu. Panikle evden çıktım. Mesajlar atarak özür diledi. Alkolün etkisiyle kendini kaybettiğine dair mesajlar attı, mesajlardan birinde ‘Kimseye söyleme’ dedi. Aile gibi olduğumuz vakıf yöneticilerinden birine durumu haber verdim. Başta yanımda olduklarını söyleseler de yardımcı olmadılar.

Haberin Devamı

‘İFADESİ BİLE ALINAMADI’

12 Ekim 2021’de Samuel Matus hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim ifadem alındı ama neredeyse 1 sene olmasına rağmen onun ifadesi alınmadı. Polis beni arayıp Matus’a ulaşamadıklarını söyledi. Gelen telefondan birkaç gün sonra arkadaşlarım, Matus’un Türkiye’den fotoğraflar paylaştığını söyledi. Sosyal medyada bu olayı dile getirmemiştim ama vakıf yöneticilerinin olaydan haberleri olmasına rağmen Matus’la fotoğraf paylaşıp ne kadar iyi bir eğitimci olduğunu dile getirdiklerini gördüm. Şimdi başka bir ülkede başka çocuklara ders verecekmiş. Benim yaşadığım olayı başka birinin yaşamasını istemiyorum.”