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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Bu şehirde yasak yok ama kimse çıkmadı

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Bu şehirde yasak yok ama kimse çıkmadı
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Bayburt'ta yaşayanların Corona Virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.

Bu şehirde yasak yok ama kimse çıkmadı

 

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