Bu 'Onur' ona yeter

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Bilecik’te bir hastanede hemşire olan Onur İ. (25), eşi Sümeyye İ.’den boşanmak için ocak ayında mahkemeye başvurdu. Çiftin boşanma davası sürerken, pazartesi sabahı işe gitmek için Beşiktaş Mahallesi’ndeki durağa çıkan Onur İ. peşinden gelen eşi Sümeyye İ. ve annesi Sultan D.’nin saldırısına uğradı. Onur İ.’nin sığındığı markete arkasından eşi Sümeyye İ. ve annesi Sultan D. de girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye İ. ve Sultan D., Onur İ.’ye saldırdı. Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur İ.’yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü. Sümeyye İ., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da “Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim” diyerek tehdit etti. Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada, eşine ve kayınvalidesine karşılık vermeyen Onur İ. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Onur İ. darp raporu alarak eşi ve kayınvalidesinden şikâyetçi oldu. Anne ve kızı da Onur İ.’den şikâyetçi oldu. Taraflar verdikleri ifadelerin ardından Emniyet’ten ayrıldı.

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'AMACI BENİ LİNÇ ETTİRMEKTİ'

Eşi ve kayınvalidesi için 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Onur İ. yaşananları şöyle anlattı. “2020 yılı Eylül ayında evlendiğim eşimden boşanmak için 10 Ocak’ta dava açtım. Boşanma davası sürecinde eşim beni sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. Geçen gün de işyerine giderken hastane servisini bekliyordum. Bu sırada arkamdan biri sopayla bana vurdu. Arkamı dönüp baktığımda kayınvalidem olduğunu gördüm. Sonra markete doğru kaçmaya başladığım zaman yolda eşim bana yumruk attı. Markete kaçarken kayınvalidem ‘Sapık, bu sapık’ diye bağırdı. Amacı çevredekilerin tepkisiyle beni linç ettirmekti. Kendimi zar zor markete attım ve sonra zaten eşim ve kayınvalidem beni darp etti. Kadına şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim sadece kendimi korumaya çalıştım” diye konuştu.

'ANNEME ZARAR VERECEKTİ'

Olay sırasında eşinin, annesiyle birlikte yaşadığı evin anahtarını istediğini ve kendi annesine zarar vermeyi amaçladıklarını öne süren Onur İ. şunları kaydetti: “Annem bu mahkeme sürecinde beni yalnız bırakmak istemedi. Annem o gün evde yatıyordu ve eşim Sümeyye kulağıma ‘Anahtarı ver, annene şunu şunu yapacağım’ tarzında tehditlerde bulundu. Annemi darp etme amacıyla anahtarı benden istedi. Maddi değerinden dolayı dizüstü bilgisayarımı da benden almaya çalıştı. Bu boşanma sürecinde hem maddi hem manevi bana zarar vermek derdinde, bir an önce boşanmak istiyorum.”

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Onur İ.’nin avukatı Edip Maltaş ise “Dosya kapsamında uzaklaştırma kararı verildi. Aynı zamanda bu dosya ivedilikle boşanma dosyasına da bildirildi” dedi.