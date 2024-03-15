Bu neyin iyi hali

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ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), 2022 Şubat’ta sosyal medyadaki bir taciz videosuyla ilgili rapor düzen-leyip Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Rapor, ihbar kabul edildi, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, farklı isimle açılan sosyal medya hesabının Mehmet T.’ye (21) ait olduğu belirlendi. Mehmet T.’nin kendi çekmiş olduğu videoda mağdur olan kız kardeşi K.T.’nin (10) özel bölgelerini açmaya ve kamera kaydına almaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli tutuklandı.

BÖCEK SAVUNMASI YAPTI

Tutuklanan sanık ağabey Mehmet T. hakkında, ‘12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T., evlerinin terasında video çekerken kardeşinin kıyafetinin içine giren böceği çıkarmaya çalıştığını öne sürerek, “Yardım olsun diye telefonumu kardeşimin eline verdim. O da böceğin düştüğü göğüs kısmına flaşı açık telefonu tuttu. Ben ona yardım etmek için göğsüne bakmaksızın uzaktan elimi uzatarak böceği görmesine yardımcı oldum. Biz bu şekilde çıkaramayınca daha sonra annemizi çağırdık, annemiz çıkardı. Kardeşime kötü amaçla dokunmadım” dedi.

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Sanık ve mağdurun annesi K.T., “Ben karları temizlerken kızım bir anda ‘Saçımda böcek var’ diyerek bağırdı. Oğlum yardımına gitti, o da saçlarını silkeledi. Sonrasında kendi aralarında şakalaşmaya başlayınca ben de kendi işime döndüm. Bir video varsa da şaka mahiyetlidir” diye konuştu.

‘AŞKIM’ DİYE PAYLAŞMIŞ

Dosya kapsamında sanık Mehmet T.’nin paylaştığı video kaydı detaylı şekilde bilirkişi tarafından incelendi. Mehmet T.’nin ken-disine ait cep telefonu numarası üzerine açtığı sahte sosyal medya hesabından kız kardeşine yönelik taciz videosunu ‘aşkım’ yaza-rak paylaştığı tespit edildi. Ayrıca, videoda mağdurun şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemine devam ettiği görü-lürken, sanığın telefon incelemesinde ise çok sayıda müstehcen içerikli çocuk ve hayvan videolarına da rastlandı. Mehmet T., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın yargılama aşamasındaki olumlu tutum ve davranışlarını iyi hal kabul edip cezayı 12.5 yıla indirdi.