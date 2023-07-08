×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu neyin indirimi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Zeytinburnu#Ağır Ceza Mahkemesi
Bu neyin indirimi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Parkta tanımadığı kişilerle sürekli kavga çıkaran İsmail Aksoy, Murat Keskinbıçkı’nın satırla canice öldürülmesi olayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme indirim yaparak cezayı 25 yıla indirdi. Keskinbıçkı’nın kardeşi Nagihan Bağbekleyen, “Bu adam dışarı çıkarsa başkalarına da zarar verecek. Ağırlaştırılmış müebbet almalı” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir parkta 27 Aralık 2021 günü Murat Keskinbıçkı’nın cesedi bulundu. Keskinbıçkı başına defalarca satırla vurularak öldürülmüştü. Polis, parka zaman zaman gelerek tanımadığı kişilerle “Ne bakıyorsun” diyerek kavga çıkaran İsmail Aksoy isimli kişiye ulaştı. Şüphelinin telefon incelemesinde cinayet saatinde parkta olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Aksoy’un evinde yapılan aramada güvenlik kameralarında tespit edilen üzerindeki mont, pantolon ve sarı renkli bot ele geçirildi.

‘SATIRI ÇÖPE ATMIŞTIM’

Ağabeyi Ersin Aksoy ifadesinde kardeşinin odasında satır gördüğünü ve satırı kardeşinin başkasına zarar vermesin diye çöp konteynerine attığını söyledi. İsmail Aksoy ise ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek “Kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Görüntülerdeki ben değilim” dedi. Murat Keskinbıçkı’nın daha önce hiç tanımadığı İsmail Aksoy tarafından öldürüldüğü belirlenirken, tutuklanan Aksoy hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ‘müebbet hapis’ istemiyle dava açıldı.
Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada ceza ehliyeti tam çıkan sanık yargılama boyunca cinayeti işlemediğini iddia etti. Önceki gün görülen son duruşmada tutuklu sanık İsmail Aksoy, “Ben böyle bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme sanığı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi.

Haberin Devamı

Bu neyin indirimi

Murat Keskinbıçkı

BAŞAK CENGİZ’İ HATIRLATMIŞTI

- Parkta yaşanan satırlı cinayet, Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’in daha önce hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesini hatırlatmış ve her iki olay arasındaki benzerlik dikkat çekmişti.

Bu neyin indirimi

Nagihan Bağbekleyen

Haberin Devamı

‘DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ’

- Keskinbıçkı’nın kız kardeşi Nagihan Bağbekleyen, duruşma çıkışı gazetecilere şunları söyledi: “Bu adam daha önce parkta herkesi rahatsız ediyormuş zaten. Ağabeyimin cinayetinden 5 gün önce satırla Bulgar bir turiste saldırmış, tehdit etmiş. Adam şikâyetçi olsaydı belki ağabeyim ölmeyecekti. Yani bu adam çıkınca başkasına da zarar verecek. Az ceza verildi. İtiraz edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet almalı.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zeytinburnu#Ağır Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık