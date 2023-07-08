Bu neyin indirimi

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İstanbul Zeytinburnu’nda bir parkta 27 Aralık 2021 günü Murat Keskinbıçkı’nın cesedi bulundu. Keskinbıçkı başına defalarca satırla vurularak öldürülmüştü. Polis, parka zaman zaman gelerek tanımadığı kişilerle “Ne bakıyorsun” diyerek kavga çıkaran İsmail Aksoy isimli kişiye ulaştı. Şüphelinin telefon incelemesinde cinayet saatinde parkta olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Aksoy’un evinde yapılan aramada güvenlik kameralarında tespit edilen üzerindeki mont, pantolon ve sarı renkli bot ele geçirildi.

‘SATIRI ÇÖPE ATMIŞTIM’

Ağabeyi Ersin Aksoy ifadesinde kardeşinin odasında satır gördüğünü ve satırı kardeşinin başkasına zarar vermesin diye çöp konteynerine attığını söyledi. İsmail Aksoy ise ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek “Kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Görüntülerdeki ben değilim” dedi. Murat Keskinbıçkı’nın daha önce hiç tanımadığı İsmail Aksoy tarafından öldürüldüğü belirlenirken, tutuklanan Aksoy hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ‘müebbet hapis’ istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada ceza ehliyeti tam çıkan sanık yargılama boyunca cinayeti işlemediğini iddia etti. Önceki gün görülen son duruşmada tutuklu sanık İsmail Aksoy, “Ben böyle bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme sanığı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi.

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Murat Keskinbıçkı

BAŞAK CENGİZ’İ HATIRLATMIŞTI

- Parkta yaşanan satırlı cinayet, Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’in daha önce hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesini hatırlatmış ve her iki olay arasındaki benzerlik dikkat çekmişti.

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Nagihan Bağbekleyen

‘DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ’

- Keskinbıçkı’nın kız kardeşi Nagihan Bağbekleyen, duruşma çıkışı gazetecilere şunları söyledi: “Bu adam daha önce parkta herkesi rahatsız ediyormuş zaten. Ağabeyimin cinayetinden 5 gün önce satırla Bulgar bir turiste saldırmış, tehdit etmiş. Adam şikâyetçi olsaydı belki ağabeyim ölmeyecekti. Yani bu adam çıkınca başkasına da zarar verecek. Az ceza verildi. İtiraz edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet almalı.”