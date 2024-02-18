Bu nasıl bir canilik! Kediyi tekmeleyerek kaburgalarını kırdı

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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre, siteye giren bir kedi tekmelendi. Sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulunan kedi, çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan ameliyat sonrası bir dernek kedinin bakımını üstlendi. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi. Mahallede kedi ve köpekleri besleyen Filiz Avşar Uğurlu ve Fersun Işıtman, sitede yaşanan olaylar dışında çevrede de hayvanların yemek kaplarına zarar verildiğini belirtti. Uğurlu ve Işıtman, hayvanların yaşam hakları konusunda insanları bilinçli davranmaya davet etti.

"HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK İNSANOĞLUNUN BORCUDUR"

Hayvansever Filiz Avşar Uğurlu, "Biz öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Hayvan haklarını savunan hayvanlarla ilgilenen insanlar olarak bize hayvansever denmesini güzel buluyoruz ama biraz eksik tanımlama olarak görüyoruz. Sevgi subjektif bir kavram. Seversiniz, sevmezsiniz ama onların yaşam haklarını savunmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Doğa hepimiz için gerekli. Kediler ve köpekler de doğanın bir parçası. Onların yaşam hakkını savunmak insanoğlunun borcudur. Biz çevremizde yaşam mücadelesi veren hayvanlarla ilgileniyoruz. Önceliğimiz kısırlaştırmak popülasyonlarını kontrol altına alabilmek, rehabilitasyonlarını sağlamak, aşılamalarını yaptırmak. Bazı insanların sürekli nefret söylemiyle hayvanların mikrop yaydığını, hayvanların saldırgan olduğunu, çok tehlikede olduğunu söyleyerek insanları kışkırtmaları bizi yıldırıyor" dedi.

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"VETERİNERİMİZ 'KEDİ TEKMELENMİŞ' DEDİ"

Sitede yaşanan olayı anlatan Uğurlu, "Habere konu olan kedi olayı yaşadığımız son olay. Kamera görüntülerine bakıldığında kedinin blok içine gayet sağlıklı bir biçimde girdiği, birkaç saat sonra ise veterinerlik halde çıktığı görünüyor. Tahminimiz şu yönde, komşularla olan görüşmelerde. Kedinin blok içine girdii için, içeride darbedildiği, bir bağırış çağırış olduğu ve insanların dışarı çıkmasıyla birlikte kişinin kaçtığı yönünde bilgimiz var. Ondan sonra kedi veterinere gidiyor. Bir derneğin himayesi altına alınıyor. Tedavi sırasında da buradaki komşular bize ihbarda bulundular, biz konuya bu şekilde vakıf olduk. Şu anda kedinin durumu iyiye gidiyor ama bir omurga kırığıyla yaşamak zorunda, hiçbir zaman sokağa dönemeyecek durumda. Biz önce köpke saldırısı olabilir mi diye düşündük; bunu bir insana yormak istemedik. Onun öyle olmadığını kamera görüntüleri destekledi. İçeride bir köpek saldırısına uğramış olma ihtimali yok. Veterinerimiz de muayenesinde 'Kedi tekmelenmiş' dedi. Blok içerisine kedi girmesin diye kedilerin tekmelendiğine şahit oluyoruz. Mama kaplarının atıldığına şahit oluyoruz. Kapalı otoparklara kediler alışmasın, arabaların üstünde uyumasınlar diye, kediler kaçsın diye otoparkların naftalinlendiğini görüyoruz

İnsanların sürekli site yönetimine kedileri şikayet ettiğine şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

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"20 KEDİ BİR GECEDE KAYBOLDU"

Uğurlu, "Bunun öncesinde ızdırap veren olaylar yaşandı çevremizde. Sokakta yaşayan iki köpeğimiz zehirlendi. Belediyelerle ortaklaşa yaptığımız köpek kulübelerimize zarar verildi. Site içlerindeki mama kapları sürekli atılıyor ve buna devam ediliyor. Site içinde beslenen, kısırlaştırılan, rehabilite edilen 20 kedi bir gecede kayboldu,meçhule atıldı. Yetkililerle konuşuldu, kameralardan bakıldı; ama hiçbir şey bulunamadı. Ayrıca besleme yapan insanlar olarak tehditkar davranışlar görüyoruz. Bütün sitelerde yaşanan bir durum ve çok yıldırıcı. Sitenin yan tarafına sığınmış köpekler var burada. Köpekler oraya sığınmasın diye özel mülkmüş gibi gösterip tel çitlerle çevirdiler. Araştırdık ve oranın kamu alanı olduğunu öğrendik. Köpekler yine oraya girmenin bir yolunu buluyorlar. Beslemeciler oraya giremediği için bu sefer mamaları çitin dışına koymak zorunda kalıyoruz. Bu da görüntü kirliliği ve şikayetlere neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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"HAYVAN HAKLARIYLA İLGİLİ SİTE SAKİNLERİ BİLGİLENDİRİLMELİ"

Sitelerde yaşanan hayvanlarla ilgili çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini Fersun Işıtman, "Hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları, onların daha iyi ve konforlu yaşamaları için gerekli yardımları yapıyorlar. Ama çözümün daha insani olarak yapılması için kısırlaştırılıp, aşılatıp bulunduğu yerde bakılması gerekiyor. Site yönetimiyle aramızda bazen problemler oluyor. Belediyeler tarafından çözüm olarak sitede bir toplantı yapıp, bizi arada bırakmadan, hayvan hakları bakımından onları bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeşil alanlar kedi ve köpeklerin yaşam alanlarıdır. Onları olduğu yerden uzaklaştırmak kanuna aykırıdır" dedi.