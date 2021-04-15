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Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu nasıl anne

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Bu nasıl anne

Kürtaj olduğu hastanedeçocuklarını bıraktı ‘Unuttum’ dedi

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Rim el Ali, çocukları Yusuf (3) ve Ayşe el Ali’yi (14) yanına alıp, önceki gün öğle saatlerinde, kürtaj olmak için devlet hastanesine gitti.

Rim el Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el Ali tuvalete gideceğini söyleyip odadan çıktı. Ayşe el Ali ile kardeşi Yusuf’un uzun süredir doğum servisinde oturduğunu fark eden hastabakıcılar, iki çocuğun annesini aradı ancak bulamadı.

Çalışanların ihbarı üzerine hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf ile ablası Ayşe el Ali’yi Emniyet’e götürdü. Polis, anne Rim el Ali’ye ulaştı. Emniyet’e götürülen Rim el Ali’nin ifadesinde, çocuklarını bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra verilen narkozun etkisiyle çocuklarını hastanede unuttuğunu söylediği öğrenildi. Çocuklar, anneye teslim edildi.

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