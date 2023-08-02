Bu mezarlığa sadece bebek ve çocuklar defnediliyor... Sebebi ise çok ilginç

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Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesinde bulunan Çomak Dede türbesi etrafında bulunan çocuk ve bebek mezarlığı görenleri hüzünlendiriyor. Bölgede az bilinen ama bilenlerin dua etmek için geldiği türbe çevresinde yaklaşık 200 çocuk ve bebek kabri bulunuyor.

Bebek ve çocuk mezarlığını görenlerin hüzünlendiğini ama Çomak Dede türbesinin bölgede önemli olduğunu belirten bölge sakinlerinden edebiyat öğretmeni Cemil Gök, “Bu bölgede evliya olarak yaşayan zatlardan birisidir.

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Efsaneye göre Çomak Dede ve kardeşi ikisi de önemli bir evliya olarak kabul ediliyor. Çomak Dede bu bölgede hayvan besleyen günahtan uzak yaşayan, kardeşi de şehir de ayakkabıcılık yapıyor. Çomak dede bir zaman geçince kardeşini özlüyor ve yanına gitmek istiyor. Çomak dede kardeşine şehirde dini yaşamak ve evliya olmak daha zor sen bunu başarmışsın ben buralarda yapamam geri hayvanlarımın yanına gidiyorum diyor ve geri geliyor. Belli bir zaman geçtikten sonra burada vefat edince buraya defnediliyor rivayete göre" dedi.

"HALKIMIZ BU İNANIŞINA DEVAM EDEREK DEFİN YAPIYOR"



Çomak Dede Türbesi'nin etrafına sadece çocuk ve bebek definleri yapıldığını kaydeden Gök yaklaşık 200 bebek kabri olduğunu kaydetti.



Gök, “Halk arasında ikiz çocuğun biri öldüyse biri sağlıklı olsun diye, ilk çocuğu öldüyse ikinci çocuğu sağlıklı olsun diye bir de Çomak Dede’nin manevi şifasını, duasını alabilmek için yeni doğan,10 günlük, 1 aylık olan vefat eden bebeklerini buraya defnediyor. Kozan’da çok az bilinen bir durum buraya defneden ailelerden aldığımız bilgiler de böyle enteresan.

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Asıl Çomak dedenin manevi şifasını, duasını alabilmek için bu bölgenin seçilmesidir. Şuan burada tespitlerimize göre 200’e yakın bebek mezarı var tamamı 0-2 yaş arasında. Halkımız bu inanışına devam ederek defin yapıyorlar. Çomak dede ile birlikte artık burası da bir ziyaret haline geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın buraya özel bir ilgisi var büyük bir Türk bayrağı yaptırdı. Belirli aralıklar bakımları yapılıyor bakım ve onarım park ve bahçeler tarafından yapılıyor. Daha da güzelleşmesi için uğraşıyor” ifadelerini kullandı.