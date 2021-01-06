Bu meydanları İstanbullular seçti

Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda düzenlenen törende ödülleri dağıtan Başkan Ekrem İmamoğlu, Taksim, Kadıköy, Bakırköy ve Salacak Meydanı için yapılan projeleri hızlı sonuca kavuşturacaklarını söyledi. Söz konusu meydanların, mevcut haliyle “Kutuplaşmanın, uyumsuzluğun, çırılçıplak bir alanın, insanların buluşamamasının fotoğrafını yansıttığını” öne süren İmamoğlu, “İstanbul’un bu güzel alanlarının bütün dünyaya güzel mesajlar vermesini sağlamalıyız” dedi. Projelerin hayata geçirileceği tarih henüz netleşmedi. Projelerin hayata geçirileceği ilçelerden CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın katıldığı törende, AK Partili Üsküdar ve Beyoğlu belediye başkanları yer almadı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ

İşte 4 meydanda, birincilik ödülünü alan mimari ekip:



TAKSİM MEYDANI: Şerif Süveydan, Burcu Sevinç Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız, Sezer Bahtiyar, Murat Güvenç ve Herman Salm.

BAKIRKÖY MEYDANI: Ali Önalp, Elif Tan, Güney Gültekin, Burak Yardımcı, Erhan Arslan ve Hatice Kübra Öztür.

KADIKÖY MEYDANI: Selahattin Tüysüz, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Pelin Tüysüz, Nursen Gümüşsoy Kısar ve Serkan Sınmaz.

SALACAK MEYDANI:Mehmet Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş, Rümeysa Konuk, Ecem Sevin, Şeyma Kahraman, Ezgi Umut Türkoğlu ve Başak İncekara.