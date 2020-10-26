Bu mesaja dikkat

İzmir’de Zeynep Aslan, Nimetullah Kayumi ve 14 yaşındaki Güner Erdoğdu, Hatay’da Ahmet Doğan ve Umut Yorgun, Antalya Alanya’da ise Svetlana Stolbun’un son 10 günde motorlu taşıt sürücülerinin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesinin ardından, Bisikletli Yaşam Platformu üyesi yüzlerce bisiklet sevdalısı, bisikletli ölümlerinin dur denilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması için bir araya geldi. Fenerbahçe Kalamış Parkı’nda toplanan yüzlerce bisiklet kullanıcısı, ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganı attı.

‘258 BİSİKLETLİ ÖLDÜ’

Çok sayıda bisiklet derneğinin katıldığı etkinlikte yapılan forumdan çıkan çözüm önerilerinin yetkililere iletilmesine karar verildi. Bisikletli Yaşam Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken, can kayıpları da aynı hızla arttı. Son iki yılda 258 bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamının ise araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana gelmesi dikkat çekti. Bu çarpışmalara, ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yapıyoruz. Son bir ayda çarpmalarla ölen bisikletli sayısı 11’e yükseldi.

‘SAVUNMALARI AYNI’

Motorlu taşıt sürücülerinin, ‘Duyarsız, dikkatsiz’ oluşundan, çarpmaların yaşandığını görüyor ve bunları kaza olarak nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü birçok çarpma, motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Çarpma sonrası ise beyanlar hep, ‘Görmedim’ ya da ‘Yolun ortasından gidiyordu’ diye oluyor. 258 çarpmada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. ‘Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli’ diyoruz. ‘Bisikletime çarparsan ölürüm!’ Bunun için tüm trafik birimlerinden, tüm araç sürücülerine bu konuda durmaksızın uyarılar yapılmasını istiyoruz.”

'YOLLAR HEPİMİZİN'

Alev Duyan: Farkındalık çok önemli. Araç sürücülerinin, bisikletlilerin de yolda olduğunu görmeleri gerekiyor. Trafikte bisikletler yok sayılıyor. Bisiklet yolları etkinleştirilirse, çok büyük bir problemi aşmış olacağımızı düşünüyorum.

Ali Isıyel: Bisikletime çarparsan ben ölürüm. Onun için bütün araç kullananların empati yapmasını istiyorum. Bu yol hepimizin. Yapacakları tek bir şey var. 1,5 metre arayı açacaklar, o kadar. Bir de, ehliyet verilen kurslarda, mutlaka ve mutlaka bisiklet dersi konmalı. Kursların hiç birinde bu yok. O bisiklet bizde bir kültür değil, bir oyuncak gibi görünüyor. Çocuğa karne hediyesi gibi görünüyor.