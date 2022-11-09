Bu mantarlar aileyi yok etti

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Düzce Müftülüğü’nde şoför olarak çalışan Yusuf Yavuz (62),3 Kasım’da ormandan topladığı mantarları evine götürdü. Eşi Emine Yavuz, akşam saatlerinde 2 mantarı çiğ olarak yedi ve uyudu. Ertesi sabah ise kahvaltıda da yedikten sonra 12.00 civarında eşi ve gelini birlikte mantarları kızartarak yedi. Aynı gün 15.00 sıralarında Emine Yavuz kusmaya başlayınca üçü birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Emine ve Yusuf çifti geceyi hastanede geçirirken gelinlerinin ise durumunun iyi olduğu belirtilerek eve gönderildi. Tekrar fenalaşan Tuğba Yavuz, ambulansla akşam hastaneye kaldırıldı. Aile 5 Kasım’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 2 gün yoğun bakımda tedavi gören Yusuf ve Emine Yavuz çifti önceki gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda olan Tuğba Yavuz’un ise karaciğer yetmezliği başladı. Yavuz’un kız kardeşinden karaciğer nakli olması için uygun zaman beklendiği öğrenildi.

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50 GRAMI BİLE ÖLDÜRÜR

Öte yandan ailenin yediği mantarın ‘Köygöçüren’ diye bilinen mantar türü olduğu öğrenildi.Mikolog Jilber Barutçiyan, “50 gramı bile yetişkin bir insanın ölümüne neden olabilir” dedi.