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Bu koroda hüzünlü şarkı söylemek yasak 

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#Bursa#Otizm#Nilüfer
Bu koroda hüzünlü şarkı söylemek yasak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Bursa’da yaşları 40 ile 75 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin aynı zamanda şefliğini de yapan Dr. Aysel Gürel, bu kez otizmli çocukların annelerinden oluşan bir koro için harekete geçti.

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Gürel, geçen yıl yılbaşı eğlencesinde tanıştığı otizmli bir çocuğun annesinin, “Keşke bizim de bir koromuz olsa. Hem çocuklarımızın gelişimine desteği olur hem de yaşadığımız zorlu hayatı müzikle keyifli bir hale dönüştürebilir” sözü üzerine başlattığı projeyi hayata geçirdi.

İLK KONSER 13 OCAK’TA

Otizmli 28 çocuğun annesi ile 6 ay önce yola çıkan Gürel, Türkiye’nin ilk otizmli çocuklarının annelerinden oluşan koroyu kurdu. Hiçbir müzik eğitimi almayan anneler, hüzünlü şarkıların yasak olduğu repertuvarlarında, hareketli ve eğlenceli şarkı ve türküler söyleyip dans ederek eğlenirken, koro çalışmalarına çocuklarını da dahil etti. Otizm Anneler Korosu, ilk konserlerini ise 13 Ocak'ta Uğur Mumcu Sahnesi’nde verecek.

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#Bursa#Otizm#Nilüfer

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