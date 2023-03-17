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Bu kez Bolu sallandı: 4.8 korkuttu

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#Bolu#Deprem#Düzce
Bu kez Bolu sallandı: 4.8 korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Bolu’da dün saat 13.55’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.13 kilometre derinliğinde kaydedilen ve Bolu’nun yanı sıra Sakarya ve Bartın’da da hissedilen deprem, bölge halkını korkuttu.

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Vatandaşlar panikle kendini sokağa attı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yıkımın olmadığı, saha çalışmalarının ise sürdürüldüğü kaydedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu ilimizde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “deprem nedeniyle İstanbul’da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

DÜZCE’DE EĞİTİME ARA

Depremin ardından DÜZCE’de eğitime ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, “Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik” dedi.

 

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